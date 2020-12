BNP Paribas : un tandem interne pour remplacer Philippe Bordenave ?

(Boursier.com) — BNP Paribas travaille à la succession de son emblématique directeur général délégué, Philippe Bordenave. Et à en croire les informations du quotidien 'Les Echos', Philippe Bordenave, 66 ans, pourrait être remplacé à l'issue de son mandat l'an prochain par un tandem composé du patron de la banque d'investissement et de celui de la banque de détail. Yann Gérardin et Thierry Laborde, qui font actuellement partie de la direction générale du groupe bancaire, pourraient ainsi tous deux être nommés directeurs généraux délégués. "C'est ce qui tient la corde", affirme une des sources du quotidien économique.