BNP Paribas : un bénéfice net par action de 4,72 euros au premier semestre 2023, en croissance de 16,8%

(Boursier.com) — Le résultat net part de la banque s'élève à 2 810 millions d'euros au second trimestre 2023. Il s'établissait au second trimestre 2022 à 3 093 millions d'euros (2 957 millions d'euros hors le résultat des activités destinées à être cédées). Hors l'impact des éléments exceptionnels il progresse de 16,4%. La croissance organique du Groupe compense au second trimestre 2023 les effets de la cession de Bank of the West. Le résultat net distribuable, qui sert de base au calcul du montant distribué aux actionnaires s'établit à 3 260 millions d'euros au second trimestre 2023, soit un bénéfice net par action de 4,72 euros au premier semestre 2023, en croissance de 16,8% par rapport au premier semestre 2022.

Le produit net bancaire s'établit à 11 363 millions d'euros (11 536 millions d'euros au second trimestre 2022). Il enregistre l'impact extraordinaire négatif de -430 millions d'euros lié aux changements de modalités sur le TLTRO décidés par la Banque Centrale Européenne au quatrième trimestre 2022 (exclus du résultat distribuable du second trimestre 2023) et l'impact exceptionnel de -125 millions d'euros de provisions pour litiges. Hors ces impacts, le produit net bancaire augmente de 3,3% par rapport au deuxième trimestre 2022.