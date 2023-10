BNP Paribas : tout est sous contrôle ?

(Boursier.com) — BNP Paribas recule de 0,5% à 57,35 euros ce lundi, malgré Goldman Sachs qui maintient sa recommandation 'neutre' sur la banque avec un objectif de cours ajusté à 78 euros. Jefferies qui est à l'achat avec un objectif de cours de 90 euros, les analystes soulignant le contrôle strict des coûts et la baisse des provisions pour créances douteuses au deuxième trimestre qui ont permis de compenser la faiblesse de l'activité dans la banque d'investissement et de financement... "La performance des coûts a été particulièrement impressionnante"..."Une amélioration du contrôle des coûts est rare et rassurante quant à l'attention portée par BNP à ce sujet dans un contexte d'inflation élevée", avait estimé pour sa part RBC.

Les comptes du T3 de l'établissement seront publiés le 26 octobre prochain...