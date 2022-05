BNP Paribas : toujours du soutien

(Boursier.com) — BNP Paribas campe sur les 52 euros ce jeudi, toujours ferme, alors que les avis de brokers restent globalement favorables dans la foulée de la solide publication trimestrielle de la banque de la rue d'Antin grâce à une belle performance des ses activités de marché... La Deutsche Bank vient d'ajuster la mire sur la banque de 64 à 66 euros avec un avis à 'conserver', tandis que les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont bondi de 47,9% et ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%. Au global, l'établissement a dégagé un bénéfice net de 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, pour un produit net bancaire en hausse de 11,7% à 13,21 MdsE. Le résultat d'exploitation a grimpé de 33,1% à 3,109 MdsE.

Parmi les autres avis de brokers, RBC avait relevé son objectif de 58 à 65 euros ('surperformer') et Morgan Stanley avait ajusté la mire de 68 à 71 euros ('surpondérer'). Jefferies a expliqué de son côté que BNP Paribas a nettement dépassé les attentes des analystes au niveau des profits avec des revenus solides. L'analyste qui est à l'achat' a souligné que les activités de marché ont particulièrement surperformé, tandis que toutes les subdivisions ont également dépassé le consensus, alors que les perspectives 2022-2025 ont été confirmées...