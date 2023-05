BNP Paribas : sur le gril demain

(Boursier.com) — BNP Paribas sera sur le pont demain avec la publication des résultats des trois premiers mois de l'année. Le consensus 'Bloomberg' table sur un profit net de 4,54 milliards d'euros pour des revenus de 12,08 MdsE, dont 4,49 MdsE pour CIB. Les provisions pour risque de crédit sont estimées à 943,4 ME et le ratio 'CET1' à 13,6%.

La direction a revu à la hausse ses objectifs en début d'année et cible désormais une croissance annuelle moyenne de plus de 9% de son résultat net entre 2022 et 2025, contre une précédente prévision d'une progression de plus de 7%. L'établissement anticipe en 2025 une rentabilité de ses fonds propres à environ 12%, contre une prévision au-dessus de 11% précédemment, avec des économies de coûts relevées à 2,3 milliards d'euros à cet horizon...