BNP Paribas : souffle, de retour sur les 50 euros

(Boursier.com) — BNP Paribas redonne 1,4% ce mercredi, de retour sur la barre des 50 euros, malgré Morgan Stanley qui a relevé son objectif de cours de 67 à 68 euros avec un avis à 'pondération en ligne'. Après une belle performance dans le sillage d'une solide publication trimestrielle, le titre souffle avec le reste du marché boursier. La banque du Boulevard des Italiens a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges...

Le groupe financier a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros, pour un produit net bancaire de 12,311 MdsE, en croissance de 8% sur un an (+4,9% à périmètre et change constants). Le résultat d'exploitation atteint 3,507 MdsE, en amélioration de 6,9% (+4,5% à périmètre et change constants).

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire à 70 euros avec un avis à l'achat et Oddo BHF avait relevé le curseur de 66 à 68 euros en restant aussi à l'achat.

RBC parlait de son côté d'un "bon ensemble de résultats" et a noté que la direction avait réitéré son plan de distribution du capital pour 2022 malgré un ratio CET1 inférieur aux attentes. A 'surperformer' sur la valeur, l'analyste pense que le ralentissement potentiel est déjà pris en compte par le marché.