BNP Paribas : signe une opération de titrisation synthétique avec Groupe BEI

(Boursier.com) — Le Groupe BEI -formé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI) a signé avec BNP Paribas sa 4e opération de titrisation synthétique depuis 2017. Comme pour les trois précédentes, son concours permettra de soutenir les petites et moyennes entreprises tout en contribuant à la transition vers la neutralité climatique.

Dans le cadre de cette opération, le FEI fournit une garantie sans mise de fonds sur une tranche mezzanine de 106 millions d'euros (elle-même contre-garantie par la BEI). La structure présente une marge excédentaire synthétique et est assortie d'une période de renouvellement de 2 ans et d'un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine (sous réserve d'événements déclencheurs liés aux performances). Le portefeuille sous-jacent est composé de prêts à des PME, microentreprises et grandes entreprises accordés par BNP Paribas pour un montant total d'environ 1,4 milliard d'euros. Dans ce cadre, BNP Paribas transfère le risque de crédit sur une tranche mezzanine via la garantie du FEI. Le portefeuille de prêts titrisés est conservé au bilan de la banque.

L'opération de titrisation est structurée de manière à parvenir à une réduction optimale des montants des actifs pondérés en fonction des risques au cours des 5 prochaines années et, par conséquent, à débloquer de la capacité de prêt afin de renforcer le soutien à l'économie réelle.

En vertu de l'accord, BNP Paribas s'engage à accorder de nouveaux prêts pour un montant de 425 ME à des PME et des ETI françaises sur une période de 2 ans. Au moins 20% de ces ressources (85 ME) seront allouées à des projets en faveur du climat et de la durabilité environnementale, un choix d'affectation qui traduit l'engagement de BNP Paribas et du Groupe BEI à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.