BNP Paribas s'associe à Token et lance 'Instanea'

(Boursier.com) — La plateforme de paiement de Token et BNP Paribas annoncent le lancement du premier service de paiement en ligne qui combine la puissance des APIs DSP2 et le virement SEPA instantané, deux initiatives majeures du Conseil Européen des Paiements.

Développée avec Token, Instanea de BNP Paribas est une solution clé en main de paiements instantanés. Elle permet des paiements de compte à compte plus rapides et assurant la sécurité des transactions pour les commerçants à travers l'Europe.

La plateforme "d'Open Payments" de Token fait basculer les moyens de paiement traditionnels vers les paiements de compte à compte. Elle offre une couverture paneuropéenne aux banques et une fonctionnalité enrichie pour permettre aux prestataires de services de paiement et aux banques de bénéficier des opportunités apportées par "l'Open Banking".

BNP Paribas Instanea s'intégrera facilement aux solutions d'acceptation existantes pour offrir un règlement immédiat des achats et renforcer la sécurité des paiements. Les paiements sont authentifiés par le client dans son portail bancaire et permet ainsi d'éviter les risques d'impayés.

"Le virement SEPA instantané a apporté une solution complémentaire de paiement rapide et sécurisé pour nos clients e-commerçants", commente Carlo Bovero, Global Head of Cards and Innovative Payments chez BNP Paribas. "Les APIs d'Open Banking offrent une opportunité unique d'innover et de proposer le paiement instantané à grande échelle. La technologie de Token nous a dotés d'une étendue inégalée de connexions API. BNP Paribas Instanea donne aux commerçants la possibilité de bénéficier des API de l'Open Banking pour gérer les flux en temps réel et offrir de meilleures expériences de paiement."

"Token aide les acteurs comme BNP Paribas à tirer parti de l'Open Banking et à avoir un avantage stratégique", ajoute Todd Clyde, CEO de Token. "BNP Paribas Instanea est un excellent exemple de la manière dont la technologie de Token peut être utilisée pour développer de nouvelles propositions de paiement qui deviennent des leviers pour les commerçants. Non seulement l'Open Banking réduit considérablement le risque d'impayés en e-commerce, mais il améliore également l'expérience client et favorise la conversion. Nous sommes très enthousiastes d'aider BNP Paribas Instanea à accélérer le développement des paiements instantanés au fur et à mesure de leur déploiement en Europe".