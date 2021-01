BNP Paribas s'associe à Orange Business Services

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas s'associe à Orange Business Services pour déployer la technologie réseau SD-WAN dans plus de 1.800 agences en France. BNP Paribas continue de développer et intégrer de nouvelles solutions afin de se doter des meilleurs standards du digital. La banque offre ainsi à ses clients l'autonomie dont ils ont besoin pour leurs opérations. Elle dote également ses collaborateurs des meilleurs outils.

En intégrant la solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services, BNP Paribas bénéficie d'un socle technologique moderne sur lequel s'appuyer pour accélérer sa transformation digitale. Cette technologie offre un déploiement rapide et facile de nombreux services tout en étant évolutive et flexible. Elle permet aux administrateurs de surveiller la bonne performance des infrastructures, de repérer et de résoudre d'éventuels dysfonctionnements. A titre d'exemple, il est possible de définir, par simple modification logicielle, une politique de routage alternative en fonction de l'encombrement du réseau, permettant ainsi d'optimiser la performance des applications et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

En déployant cette solution, BNP Paribas profite d'une connectivité réseau hybride et cloud native, multi-cloud, multi-accès, multi-applications, ainsi que d'une gestion centralisée et optimisée et d'un routage intelligent pour sa nouvelle infrastructure.