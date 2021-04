BNP Paribas : résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas dévoile de solides comptes trimestriels à la faveur d'une bonne performance de sa banque d'investissement et de la baisse de son coût du risque. Sur les trois premiers mois de l'année, l'établissement de la rue d'Antin enregistre ainsi un bénéfice net part du groupe de 1,768 milliard d'euros, en hausse de 37,9%, pour un produit net bancaire en progression de 8,6% à 11,829 milliards d'euros. Le résultat opérationnel bondit de 79% à 2,34 MdsE. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Le coût du risque a été ramené à 896 ME, soit une baisse de 37% sur un an. A 42 points de base des encours de crédit à la clientèle, le coût du risque reste ainsi bas.

Les revenus de la division de banque de financement et d'investissement (BFI) affichent une croissance de 24,3%, grâce entre autres à une hausse de 41,4% des seules activités de marché. Le rebond des revenus tirés du marché primaire a en effet plus que compensé une chute de 15,7% de ceux des activités de taux fixes, devises et matières premières (FICC).

"Les activités primaires, de crédit et de dérivés sur matières premières enregistrent de très bonnes performances mais le contexte est moins porteur qu'au premier trimestre 2020 pour les activités de taux et de change", déclare le groupe dans un communiqué qui ne mentionne aucun impact de la faillite du fonds américain Archegos.

Au 31 mars, le ratio "common equity Tier 1" s'établit à 12,8%, un niveau stable par rapport au 31 décembre.