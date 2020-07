BNP Paribas : résultats meilleurs qu'attendu

(Boursier.com) — BNP Paribas dévoile des résultats supérieurs aux attentes du marché au deuxième trimestre à la faveur d'un retour à meilleure fortune dans ses activités de marché et grâce à des provisions pour mauvaises créances moins importantes que prévu. La banque de la rue d'Antin a ainsi enregistré sur la période un bénéfice net part du Groupe de 2,299 milliards d'euros, en baisse de 6,8% (-9,9% hors éléments exceptionnels) pour un produit net bancaire de 11,675 milliards d'euros, en hausse de 4,0%. Le consensus 'Bloomberg' attendait un profit net de 1,49 milliard d'euros pour des revenus de 10,85 MdsE, dont 3,22 MdsE pour la banque d'investissement (CIB). Le résultat brut d'exploitation s'établit à 4,337 MdsE (+14,5%).

Très surveillées par les opérateurs, les provisions destinées à couvrir les risques de non-remboursement de crédits ont grimpé à 1,447 milliard d'euros contre 621 ME un an plus tôt. Le consensus s'attendait toutefois à un montant plus élevé.

Dans les activités de marché, la banque retrouve des couleurs avec des revenus en forte hausse (+63,5%) entre avril et juin, tirés par les activités de taux (+153,8%) à l'instar des banques d'investissement américaines. Les revenus tirés du trading actions ont en revanche reculé davantage que prévu (-53%).

Au 30 juin 2020, le ratio "common equity Tier 1" s'élève à 12,4% en hausse de 40 points de base par rapport au 31 mars 2020 du fait de la génération organique de capital du trimestre après prise en compte d'un taux de distribution de 50% et de l'effet des aménagements règlementaires (CRR "Quick Fix").