BNP Paribas : reste recherché après la grosse opération américaine

(Boursier.com) — BNP Paribas reste recherché au lendemain de l'annonce de la cession de ses activités de banque de détail aux Etats-Unis à la Banque de Montréal. En matinée, le titre de l'établissement du Boulevard des Italiens bondit de 2,3% à 57,7 euros, dans les premières positions du CAC40. La vente de Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars procurera à BNP Paribas un véritable trésor de guerre pour poursuivre son développement et éventuellement réaliser une grosse acquisition en Europe.

Une possibilité qui ne semble toutefois pas encore d'actualité. Le Groupe a en effet déjà indiqué qu'il comptait retourner une partie du produit de cession à ses actionnaires via une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions afin de compenser la dilution attendue du bénéfice net par action. BNP Paribas a également l'intention de redéployer le capital, "progressivement et de manière très disciplinée, dans le but d'améliorer la création de valeur à long terme par l'accélération de la croissance organique, en particulier en Europe, des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants, et des acquisitions ciblées dans des activités à valeur ajoutée".

Concrètement, la banque pourrait se renforcer dans l'assurance. Sur la base de conversations avec des banquiers d'investissement et des experts qui suivent le secteur, 'Bloomberg' souligne que le vaste réseau de distribution du prêteur pourrait lui permettre de développer ses opérations d'assurance. Une telle démarche diversifierait davantage le groupe de ses activités de banque d'investissement et lui fournirait une source de revenus récurrents qui contribuerait également à renforcer son activité de gestion d'actifs. Après s'être fortifié dans les activités de prime brokerage au cours des derniers mois, BNP pourrait également se développer dans l'activité de conservation de titres ('global custody'), notamment aux Etats-Unis.

A plus grande échelle, le rachat de Commerzbank est un vieux serpent de mer dans les salles de marché. Bien que les transactions transfrontalières soient notoirement difficiles à exécuter dans le domaine financier, le soutien croissant de l'Allemagne à une union bancaire sur le Vieux continent pourrait finir par rendre une telle opération réalisable. Un rapprochement avec la Société Générale reste également une possibilité pour certains spécialistes.

Le groupe apportera sans doute quelques réponses à ces interrogations lors de la présentation de ses principaux axes stratégiques lors d'une 'Journée Investisseurs' prévue le 14 mars 2022.