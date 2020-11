BNP Paribas : reprend son souffle

BNP Paribas : reprend son souffle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En forte hausse hier dans la foulée de ses comptes trimestriels BNP Paribas redonne 0,7% ce mercredi à 32,80 euros. Le rebond des activités de marché et des provisions pour risque de crédit moins élevées qu'anticipé ont été particulièrement appréciés par les investisseurs... Les activités de marché ont poursuivi leur rebond entamé au deuxième trimestre avec des revenus en hausse de plus de 30%. Dans l'activité taux, changes et matières premières, les revenus ont bondi de 36% à 1,25 MdE, là où le marché attendait 1 MdE. Après deux trimestres décevants, les recettes ont augmenté de 21,4% dans le trading actions où la banque dit avoir enregistré une "forte activité" dans les dérivés.

Au global, le bénéfice net du groupe a reculé de seulement 2,3% à 1,89 milliard d'euros au troisième trimestre pour un produit net bancaire quasiment stable à 10,88 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un profit net de 1,46 milliard d'euros pour des revenus de 10,7 MdsE. Les provisions pour créances douteuses ont reculé de 14% par rapport au trimestre précédent à 1,2 MdE (1,5 MdE attendu). Le ratio Core Tiers 1 ressort à 12,6% à fin septembre, contre 12,35% de consensus.

Le management a maintenu sa prévision d'une contraction de 15% à 20% de son résultat net sur l'ensemble de l'année.

Parmi les réactions de brokers, RBC reste à l'achat avec un cours cible ajusté de 42 à 44 euros, AlphaValue repasse d'accumuler à 'acheter' et Jefferies parle de résultats solides avec des revenus, des coûts et des provisions meilleurs qu'attendus, tandis que toutes les divisions opérationnelles ont battu les attentes du marché...