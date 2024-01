BNP Paribas : réponse demain matin

(Boursier.com) — BNP Paribas présentera ses comptes annuels demain matin. Sur le seul quatrième trimestre 2023, le consensus 'Bloomberg' table sur un bénéfice net de 2,06 milliards d'euros pour des revenus de 11,45 MdsE. Le rendement sur capitaux propres est estimé à 7,49% et le ratio Common equity Tier 1 à 13,3%. Enfin, les provisions pour créances douteuses sont anticipées à 1,17 MdE.

Keefe, Bruyette & Woods n'attend pas un bon trimestre sur le plan opérationnel. De multiples éléments ponctuels pourraient créer de la volatilité, même si cela ne devrait pas avoir d'impact sur les bénéfices disponibles à la distribution, selon le broker. Morgan Stanley anticipe une baisse des revenus de la banque de détail et estime que la faiblesse des activités taux et devises évoquée par les pairs américains pourrait peser sur les revenus des activités de marché de la banque. MS s'attend également à ce que la société réitère ses objectifs pour 2025 et annonce une baisse des coûts en 2024.