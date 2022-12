BNP Paribas renforce son dispositif dédié à la gestion d'actifs privés

(Boursier.com) — En ligne avec les objectifs de son plan stratégique GTS 2025, le Groupe BNP Paribas crée "Private Assets", une nouvelle Business Unit pour renforcer l'accompagnement et le service à l'ensemble de ses clients sur le marché en forte croissance des actifs privés.

Dédiée à la gestion d'actifs privés, "Private Assets" poursuivra une trajectoire ambitieuse de levées de fonds auprès de clients tiers, depuis les grands investisseurs institutionnels jusqu'aux investisseurs individuels accompagnés par les différents réseaux de distribution de la Banque et de ses partenaires. Cette nouvelle Business Unit se développera selon deux axes prioritaires :

- La gestion directe axée sur une gamme définie de verticales : financement des entreprises, actifs réels (dette infrastructure et immobilier commercial) et financements aux particuliers (avec Dynamic Credit Group, spécialiste des prêts hypothécaires néerlandais) ;

- La gestion indirecte, axée sur l'investissement en fonds d'actifs privés et le conseil en sélection. "Private Assets " regroupera les expertises de gestion d'actifs privés des métiers du pôle IPS, représentant au total plus de 30 milliards d'euros d'encours gérés et conseillés, et comprenant :

- Les activités de gestion d'actifs privés de Principal Investments et de sa filiale BNP Paribas Agility Capital (activités de gestion pour compte de tiers d'une part et d'investissement pour le compte du Groupe via un mandat de conseil en sélection de fonds d'autre part ) ;

- Les activités de gestion d'actifs privés de BNP Paribas Asset Management (activités de gestion pour compte de tiers) aujourd'hui réalisées par les équipes Private Debt & Real Assets (PDRA) ;

- Une partie des activités de gestion d'actifs privés de BNP Paribas Cardif (activités d'investissement via un mandat de conseil en sélection de fonds).

La prise en compte des critères ESG dans les processus d'investissement et de sélection de fonds sera également un élément important dans le cadre du rapprochement de ces activités.

Intégrée à BNP Paribas Asset Management et opérationnelle dès janvier 2023, "Private Assets" sera placée sous la direction de David Bouchoucha qui devient Responsable des Gestions d'actifs privés, rapportant directement à Sandro Pierri, Directeur Général de BNP Paribas Asset Management.

Pour Renaud Dumora, Directeur Général adjoint de BNP Paribas et Responsable d'Investment & Protection Services : " La gestion d'actifs privés, dont le marché a triplé en 10 ans, constitue l'un des relais de croissance identifiés dans notre plan stratégique GTS 2025 et plus particulièrement pour le pôle IPS dédié notamment à l'épargne et à l'investissement. Si plusieurs des métiers du pôle IPS ont déjà développé de fortes expertises dans la gestion d'actifs privés, les réunir nous permettra de nous renforcer et de proposer une offre plus large et différenciante. En s'appuyant sur toutes les capacités du Groupe, "Private Assets" permettra de répondre aux attentes croissantes des investisseurs institutionnels mais également de celles des clients individuels."

Sandro Pierri, CEO de BNP Paribas Asset Management ajoute : "Avec ce projet, nous réunissons des équipes disposant d'une forte expertise et qui offriront ensemble une palette unique d'opportunités d'investissements et de solutions à tous les clients du Groupe. Dans un environnement de volatilité et d'incertitude conjoncturelle, pouvoir proposer des actifs de qualité, sélectionnés selon des critères financiers comme extra-financiers et offrant un rendement stable apporte un levier de diversification majeur."