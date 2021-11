BNP Paribas rembourse deux obligations super-subordonnées perpétuelles

(Boursier.com) — BNP Paribas annonce le remboursement pour raison règlementaire de deux obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 13 juillet 2006 (ISIN: FR0010348565) et le 25 juin 2007 (ISIN: US05565AAB98 - USF1058YHX97). Ces obligations seront remboursées conformément aux Termes et Conditions à un prix égal à 100% du montant principal majoré du montant de tout intérêt couru jusqu'à, et excluant la Date de remboursement, fixée au 3 janvier 2022.

Ces obligations perdront, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de la clause d'antériorité qui permettait leur comptabilisation en fonds propres de catégorie 1.

A la Date de remboursement, le montant du remboursement des obligations deviendra exigible et, chaque obligation cessera de porter intérêts à cette date.

Au 30 septembre 2021, la valeur nominale des obligations en euros était de 150 millions d'euros, et la valeur nominale des Obligations en dollars était de 1,1 milliard de dollars.

Le montant total en fonds propres règlementaires est d'environ 970 ME pour ces deux obligations.