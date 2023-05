BNP Paribas REIM : nouveau CEO à la filiale italienne

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM Italie SGR -filiale italienne de BNP Paribas REIM, société de gestion d'actifs spécialisée dans les fonds d'investissement immobiliers, faisant partie du groupe BNP Paribas- a nommé Vincenzo Nocerino au poste de Chief Executive Officer (CEO). A ce poste, il aura pour mission d'étendre et consolider le développement de l'entreprise en Italie, et de soutenir le parcours de croissance du pôle d'investissement immobilier paneuropéen.

Vincenzo Nocerino remplace Dominique Jones qui revient à Paris au sein de BNP Paribas Real Estate.

Vincenzo Nocerino a une grande expérience dans le secteur de l'investissement immobilier et une connaissance approfondie de BNP Paribas REIM, étant le CIO de la branche italienne depuis 3 ans, poste qu'il continuera à occuper. Auparavant, il était Head of Acquisitions chez UBS Real Estate & Private Markets, où il coordonnait la recherche et la réalisation de transactions immobilières pour les fonds sous gestion et les comptes séparés (Separate Accounts), tout en soutenant les activités de développement et de collecte de fonds de l'entreprise.