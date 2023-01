BNP Paribas REIM France acquiert l'Okko Hotels Bayonne Centre

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM France a fait l'acquisition pour le compte de la SCPI France Investipierre de l'Okko Hotels Bayonne Centre, un hôtel 4 étoiles situé au coeur de Bayonne.

Okko Hotels est une jeune marque hôtelière française, 4 étoiles et engagée pour une hospitalité durable. Fondé par Olivier et Solenne Devys, le groupe, qui compte aujourd'hui 13 hôtels et un restaurant, fait rimer design et convivialité. Situé sur le boulevard du BAB, Okko Hotels Bayonne Centre bénéficie d'un emplacement stratégique au coeur du Pays Basque.

Fruit du travail de l'architecte Josep Lluís Mateo (Mateo Arquitectura), ce 4* de 92 chambres surplombe la ville. Les chambres et les parties communes se répartissent en 9 étages sur une surface totale de 3.200 m2. Cet investissement vient compléter le portefeuille de la SCPI France Investipierre déjà composé de 103 actifs tout en participant à la stratégie de diversification du fonds. France Investipierre investit dans toutes les typologies d'actifs. Sa stratégie se caractérise également par sa diversité géographique avec une répartition équilibrée entre Paris et les autres régions. "Cet actif hôtelier récent situé au coeur d'un territoire dynamique en région s'intègre parfaitement dans le patrimoine de la SCPI France Investipierre. Cette acquisition ancre la diversification du fonds dans un secteur dont la résilience n'est plus à prouver depuis la sortie de la crise sanitaire", commente Claire Grandin, Directrice adjointe des investissements de BNP Paribas REIM France.