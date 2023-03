BNP Paribas réhabilite l'un de ses actifs immobiliers phares

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM France réhabilite un des actifs phares de son OPCI BNP Paribas Diversipierre : un immeuble situé au 51-53 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Cette adresse emblématique proposera, au printemps 2023, des espaces commerciaux et de bureaux réinventés et de grande qualité environnementale.

Construit en 1866, le bâtiment d'une surface totale de 3.300 m2 a été acquis par BNP Paribas REIM France pour son OPCI BNP Paribas Diversipierre en 2019. Ancien flagship d'une marque de vêtements et resté vacant depuis 5 ans, l'immeuble se situe dans un quartier très commerçant, en plein coeur de Paris, face aux Grands Magasins du Printemps et des Galeries Lafayette et à quelques minutes de l'Opéra Garnier.

BNP Paribas REIM a entrepris une restructuration d'ampleur afin de le repositionner sur le marché et le rendre attractif pour les futurs locataires. L'actif se réinvente donc en immeuble mixte proposant à la fois des espaces bureaux et des espaces commerciaux répartis équitablement. Trois étages seront dédiés aux commerces (R-1 au R+1) avec une surface d'environ 1.600 m2 et 4 étages seront destinés aux bureaux (R+2 au R+5) pour une surface de près de 1.800 m2. Un rooftop offrira une vue panoramique sur Paris. Enfin, un second sous-sol composé de locaux techniques et réserves viendra compléter l'ensemble immobilier, dont la livraison est prévue pour le printemps 2023.

Un objectif de chantier zéro déchet ultime a notamment été fixé, les déchets étant triés avant d'être envoyés dans les filières de recyclage appropriées. Le 51-53 Haussmann, dont la réhabilitation s'inscrit dans la stratégie ESG et bas carbone de BNP Paribas REIM, vise plusieurs labels environnementaux : Breeam very good sur la partie commerces, HQE Bâtiment Durable excellent et BBC Effinergie Rénovation sur la partie bureaux.