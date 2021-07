BNP Paribas Real Estate obtient le label Biodivercity Life pour son siège social à Issy-Les-Moulineaux

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le siège social de BNP Paribas Real Estate situé à Issy-les-Moulineaux fait partie des premiers sites pilotes à avoir reçu le label BiodiverCity Life de la part du CIBI (Conseil International Biodiversité Immobilier).

Le label BiodiverCity Life est dédié aux actifs immobiliers existants favorables à la biodiversité urbaine. Il note et affiche la performance des programmes immobiliers prenant en compte la biodiversité et il a pour objectif de promouvoir la conception et l'exploitation d'une nouvelle typologie de bâtiments qui donnent une place importante à la nature en ville. Ce référentiel vient compléter les certifications environnementales internationales déjà existantes telles que BREEAM, LEED et HQE.

Une labellisation qui illustre l'engagement de BNP Paribas Real Estate pour l'intégration de la biodiversité dans ses activités immobilières...

Ce label atteste des engagements pris par BNP Paribas Real Estate pour son siège social d'Issy-les-Moulineaux, en faveur de la biodiversité et de la biophilie. BNP Paribas Real Estate a obtenu le label BiodiverCity Life Etiquette ACCA, qui correspond aux quatre dimensions de performance évaluées par le référentiel :

-Engagement des occupants et du gestionnaire sur la thématique Biodiversité : A*

-Potentiel écologique du site : C*

-Renforcement écologique du site : C*

-Développement des services pour le bien-être des usagers : A*

*La lettre A représentant l'excellence dans le traitement de ces questions

Parmi les actions mises en place par BNP Paribas Real Estate au sein de son siège social, on peut notamment mettre en lumière la ferme urbaine installée sur la terrasse du bâtiment, qui a pour objectif de sensibiliser les salariés de l'entreprise à la biodiversité en leur proposant des produits locaux et de saison, des ateliers sur le cycle des saisons, sur l'entretien du jardin ou la valorisation des produits agricoles. Il s'agit également d'un démonstrateur pour les différents métiers de BNP Paribas Real Estate de l'installation et de l'exploitation d'une ferme urbaine sur un site existant. En complément, l'entreprise organise aussi des conférences sur la biodiversité et la biophilie ainsi que des animations anti-gaspi en collaboration avec le gestionnaire du restaurant d'entreprise.

Aménagé sur 640 m(2) de terrasse, ce potager est entretenu par un community farmer et produit en moyenne près de 4 kg de légumes par m(2) par an depuis sa création en 2018.

On peut aussi retrouver des patios et murs végétalisés, des nichoirs et trois ruches au sein des espaces verts du siège. Les ruches permettent de récolter environ 40 kg de miel par an et les produits de la vente sont reversés à des associations d'éveil à l'environnement ainsi qu'au téléthon.

A noter que la gestion des espaces verts du siège est réalisée sans aucun produit phytosanitaire.

"En participant à la phase pilote du référentiel BiodiverCity Life, nous confirmons notre volonté tant d'expérimenter avec notre écosystème immobilier que de démontrer notre propre savoir-faire. Cette étiquette témoigne de notre engagement en tant que porteur de projet, exploitant et occupant. Le vivant en ville contribue à la valeur d'usage des bâtiments, y compris pour un immeuble existant comme notre siège d'Issy-les-Moulineaux, ce score vient souligner nos efforts. Le réaménagement en 2018 de notre toit-terrasse en ferme urbaine en est un exemple" commente Catherine Papillon, Directrice Développement Durable/RSE de BNP Paribas Real Estate.

Une distinction qui s'inscrit dans la continuation des engagements de la Charte Biodiversité

En tant qu'acteur majeur de l'immobilier, BNP Paribas Real Estate s'est doté d'une Charte Biodiversité en 2020 pour structurer sa stratégie et renforcer ses engagements en la matière. A travers cette charte, BNP Paribas Real Estate s'engage à intégrer la biodiversité dans toutes ses activités en Europe pour repenser la nature de la ville. Pour ce faire, l'entreprise s'appuie sur 7 leviers d'actions :

-Intégration de la biodiversité dans toutes les activités

-Accompagnement des clients sur leurs sites et leurs actifs

-Valorisation des performances

-Développement d'une culture et de savoir-faire dédiés

-Sensibilisation des clients et de toutes les parties prenantes

-Contribution aux initiatives du secteur de l'aménagement et de la construction

-Suivi et mesure de l'avancée du plan d'action.