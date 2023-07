BNP Paribas Real Estate : nouvelle gouvernance au sein de la ligne de métier IM

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate annonce la nomination de Jean-Maxime Jouis au poste de Global Head of Investment Management de BNP Paribas Real Estate, à compter du 10 juillet.

Jean-Maxime Jouis dirigera la ligne de métier BNP Paribas REIM et est nommé membre du Directoire de BNP Paribas Real Estate. Il sera secondé par Laurent Ternisien, nommé Deputy Head de la ligne de métier BNP Paribas REIM. Entré en 2017 chez BNP Paribas REIM, Laurent Ternisien assume déjà les fonctions de Chief Executive Officer de BNP Paribas REIM Luxembourg et de Chief Client Officer de la ligne de métier.

Jean-Maxime Jouis remplace ainsi Nathalie Charles qui a souhaité quitter BNP Paribas Real Estate pour s'impliquer dans de nouveaux projets. Au cours de ses 4 années à la tête de la ligne de métier BNP Paribas REIM, Nathalie Charles a contribué par son engagement total à la modernisation des activités françaises et européennes ainsi qu'à la solidité des résultats financiers du métier d'Investment Management. "Avec près de 30 MdsE d'actifs sous gestion, des portefeuilles diversifiés, le lancement de nouveaux produits comme Pierre Impact, elle a mené les projets de mutations indispensables vers un immobilier performant et plus responsable", indique BNP Paribas Real Estate.