BNP Paribas Real Estate et Eiffage Immobilier acquièrent le terrain D5 à Boulogne-Billancourt

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate et Eiffage Immobilier ont acquis auprès de SICOFRAM, filiale de Renault, le dernier terrain de l'emblématique Trapèze à Boulogne-Billancourt. Dénommée D5, cette emprise accueillera à terme 13.000 m(2) de logements et 40.000 m(2) de bureaux. Les premières livraisons sont attendues à partir de fin 2025.

Site historique des usines Renault, le quartier du Trapèze termine sa mue en un éco-quartier combinant respect de l'environnement et ambition architecturale. Il accueille désormais logements sociaux et en accession, bureaux, équipements publics et commerces le transformant en un lieu vivant et attractif.

Sur ce dernier foncier disponible, BNP Paribas Real Estate et Eiffage Immobilier, lauréats du concours lancé par Renault Group en 2018, développeront un projet mixte et social composé de quatre immeubles conçus par quatre agences d'architecture de renom : Chartier-Dalix, BIG, AAVP et ECDM.

Les 53.000 m(2) à construire se décomposent comme suit :

-Lot 1 (baptisé New R) : un immeuble de 25.000 m(2) de bureaux (agence d'architecture Chartier-Dalix)

-Lot 2 (dénommé X work) : un immeuble de 15.000 m(2) de bureaux (agence d'architecture BIG)

-Lot 3 : un immeuble de 6.500 m(2) de logements, en accession et sociaux (agence d'architecture AAVP)

-Lot 4 : un immeuble de 6.500 m(2) de logements en accession (agence d'architecture ECDM)

Ces nouveaux bâtiments répondent à l'enjeu majeur de l'aménagement du Trapèze qui est d'offrir aux nouveaux riverains une grande qualité de vie dans un quartier exemplaire en termes d'architecture, de paysage et de respect de l'environnement, un quartier marqué par son appartenance au XXIe siècle. Ils s'inscrivent dans les principes d'une "ville parc" à la fois résidentielle et tertiaire, organisée autour d'un réseau d'espaces publics généreux, dont un parc de sept hectares reliant la ville à la Seine.

"Ce projet emblématique, situé sur la dernière parcelle de la ZAC du Trapèze de Boulogne-Billancourt, entre la Seine et le parc de Billancourt, est un vrai démonstrateur de notre savoir-faire pour construire la ville de demain, intégrant plusieurs agences d'architectes et répondant à une forte exigence de performance environnementale et énergétique", précise Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Le projet architectural de l'ensemble immobilier est orienté autour de principes simples visant à affirmer les continuités paysagères du Trapèze tout en offrant aux nouvelles constructions des conditions de vues et d'ouverture idéales :

-une hauteur de référence commune à tous les bâtiments,

-une strate intermédiaire largement végétalisée à environ 35 mètres du sol,

-des percées prolongeant les principes de porosité et de continuité paysagère de la ville parc,

-des orientations est/ouest offrant des conditions d'ensoleillement optimales et une ventilation naturelle.

"Notre défi était de concevoir un ensemble cohérent, s'inscrivant dans un quartier à l'identité déjà forte, tout en mettant en valeur le savoir-faire des architectes et paysagistes. Grâce à l'implication de chacun, des principes communs ont rapidement été définis pour imaginer quatre bâtiments d'une vraie singularité qui s'inscrivent harmonieusement dans l'environnement actuel. Pour parfaire cette intégration, une place prépondérante a été accordée au végétal pour cet îlot pionnier de la nouvelle règlementation RE2020.", indique Frédéric Cartier, Directeur immobilier Ile-de-France Eiffage Immobilier.

Attractif par son ambition architecturale et environnementale, ainsi que par son équilibre harmonieux entre les immeubles de logements, bureaux, espaces verts et commerces, ce nouveau morceau de ville au sein du croissant ouest parisien est directement relié aux centres d'affaires de La Défense et de la capitale. Il bénéficie d'une bonne desserte notamment en transports en commun. À proximité, la ligne 9 du métro, une station du tramway T2, sans oublier les nombreuses lignes de bus, les parcours cyclables et la nouvelle ligne du Grand Paris Express (no15) qui sera mise en service en 2025.

À peine les travaux de construction démarrés, l'immeuble tertiaire New R est d'ores et déjà loué en totalité. En 2026, il accueillera le futur siège social de Renault Group.

Zoom sur les quatre lots

LOT 1 - "New R" - futur siège de Renault Group

De par sa situation en extrémité de parcelle, ce premier lot tertiaire annonce l'entrée du nouveau quartier. L'émergence de New R (à partir d'environ 35 m), légère et détachée, est caractérisée par une matérialité cristalline, une double-peau thermique vitrée qui protège du vent les espaces extérieurs accessibles. La silhouette diaphane qu'elle génère fait écho aux masses émergentes des Tours Horizon et CityLights.

LOT 2 : "X work", un immeuble de bureaux

Singulier, cet immeuble de bureaux se caractérise par sa forme en "x", une volonté affirmée de l'agence d'architecture qui, par ce design, permet à l'édifice et aux bâtiments voisins de profiter d'un meilleur apport en lumière naturelle. Plus l'on monte dans les étages, plus les retraits de façades sont importants créant ainsi des balcons plantés idéaux pour mettre en pratique une approche biophilique bénéfique aux salariés.

LOT 3 - 6.500 m(2) de logements (en accession et sociaux)

Les logements du lot 3 bénéficient tous d'un accès direct à l'extérieur grâce à des balcons filants présents à chaque niveau. Ce projet répond à une forte exigence de performance environnementale et énergétique. Ces balcons filants sont ponctués de grandes jardinières qui suivent un rythme régulier en quinconce en relation à la trame de façade. Elles font office de garde-corps et participent à la gestion des eaux de pluie tout en contribuant également au maintien et au développement de la biodiversité dans le quartier.

Le rooftop comprend des terrasses privatives et partagées réservées aux habitants de l'immeuble. Deux serres offrent un espace commun couvert où les résidents pourront expérimenter le jardinage, en toiture terrasse, avec des vues exceptionnelles sur le parc et la Seine.

LOT 4 : 6.500 m(2) de logements en accession

Implanté sur la pointe de la parcelle, le lot 4 présente une forme urbaine triangulaire dont des façades donnent sur le parc et la Seine. Chacun des logements est prolongé par de vastes espaces extérieurs. L'immeuble s'érige sur dix étages, marqués par de larges balcons filants, en béton teinté dans la masse. Des jardinières sont disposées selon un rythme rapproché et régulier et constituent une présence végétale forte tout en affirmant l'horizontalité du projet. En terrasse, un jardin suspendu constitue un espace partagé privilégié, offert aux habitants de la résidence, constituant un belvédère végétal ouvert sur le grand paysage.