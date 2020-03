BNP Paribas Real Estate : 1 an d'avance sur l'objectif de 1 MdE de revenus

(Boursier.com) — Avec 116.600 m2 de bureaux mis en chantier en 2019, BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP Paribas, réalise sur l'année un résultat record de 1,01 milliard d'euros de revenus, dont 50% réalisés à l'international. Ils sont en hausse de +52% en 5 ans.

BNP Paribas Real Estate dégage 203 millions d'euros de résultat net avant impôt ; 37% des résultats sont issus de revenus récurrents

Les fonds propres se montent à 898,5 ME.