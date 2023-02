BNP Paribas : qui dit mieux ?

(Boursier.com) — BNP Paribas grimpe encore de 2,5% ce mercredi à 63,85 euros. A l'occasion de la publication de ses résultats 2022, la banque a précisé sa politique de retour aux actionnaires... Ainsi, son Conseil d'administration a décidé de proposer, lors de l'Assemblée générale du 16 mai, de verser un dividende de 3,9 euros par action. Ce dividende sera payé en numéraire. Le versement de ce coupon correspond à une distribution de 50% du résultat distribuable de 2022.

Le retour à l'actionnaire sera ainsi porté à 60% du résultat distribuable de 2022 en intégrant le lancement d'un programme de rachat d'actions de 962 millions d'euros. Une demande pour une première tranche de 2,54 milliards d'euros du programme global de rachat d'actions de 5 MdsE a d'ores et déjà été soumise à la Banque Centrale Européenne (962 ME au titre de la distribution ordinaire et 1,54 MdE en lien avec la vente de Bank of the West).

Après les chiffres annuels détaillés hier, les analystes ont refait leurs comptes : Le Credit Suisse a remonté le curseur de 75 à 78 euros ('surperformer'), JP Morgan a revalorisé le titre de 60 à 68 euros ('neutre'), DZ Bank a rehaussé son objectif de 68 à 72 euros ('achat'), Jefferies a relevé sa cible de 77 à 83 euros ('achat') et Oddo BHF a ajusté la mire de 74 à 75 euros ('surperformer').

Carton plein

Le groupe bancaire a publié des résultats situés légèrement sous les attentes du marché au quatrième trimestre 2022, mais a relevé plusieurs de ses objectifs financiers à l'horizon... 2025. Au T4, BNP Paribas a vu son bénéfice net reculer de 6,7% à 2,15 milliards d'euros, tandis que le produit net bancaire s'est établi à 12,11 MdsE sur la période, en progression de 7,8% sur un an. Le coût du risque, qui mesure le niveau de provisions passées dans ses comptes pour risque de crédit, a grimpé de 51,6% à 773 millions d'euros dans un environnement économique instable en raison des pressions inflationnistes sur fond de flambée des prix de l'énergie. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net de 2,37 milliards d'euros et un produit net bancaire de 12,20 milliards d'euros.

La direction cible désormais une croissance annuelle moyenne de plus de 9% de son résultat net entre 2022 et 2025, contre une précédente prévision d'une hausse de plus de 7%. Le groupe bancaire anticipe en 2025 à une rentabilité de ses fonds propres à environ 12%, contre une prévision au-dessus de 11% précédemment, avec des économies de coûts relevées à 2,3 milliards d'euros à cet horizon.

BNP Paribas a par ailleurs indiqué prévoir cette année un plan de rachats d'actions pour 5 milliards d'euros, qui sera exécuté en deux tranches...