BNP Paribas : quel retour aux actionnaires ?

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses résultats 2022, BNP Paribas a précisé sa politique de retour aux actionnaires... Ainsi, son Conseil d'administration a décidé de proposer, lors de l'Assemblée générale du 16 mai, de verser un dividende de 3,9 euros par action. Ce dividende sera payé en numéraire.

Le versement de ce coupon correspond à une distribution de 50% du résultat distribuable de 2022.

Programme de rachat d'action

Le retour à l'actionnaire sera porté à 60% du résultat distribuable de 2022 en intégrant le lancement d'un programme de rachat d'actions de 962 millions d'euros. Une demande pour une première tranche de 2,54 milliards d'euros du programme global de rachat d'actions de 5 MdsE a d'ores et déjà été soumise à la Banque Centrale Européenne (962 ME au titre de la distribution ordinaire et 1,54 MdE en lien avec la vente de Bank of the West).