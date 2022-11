BNP Paribas : publication saluée

(Boursier.com) — A contre-courant, BNP Paribas s'offre la tête du CAC40 après une solide publication trimestrielle. La banque du Boulevard des Italiens, dont le titre grimpe de 2,5% à 49,1 euros en matinée, a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges. Le groupe financier a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros, pour un produit net bancaire de 12,311 MdsE, en croissance de 8% sur un an (+4,9% à périmètre et change constants). Le résultat d'exploitation atteint 3,507 MdsE, en amélioration de 6,9% (+4,5% à périmètre et change constants).

Dans les activités de marché, toujours très suivies par la communauté financière, les revenus ont grimpé de 14,7%, portés par les dérivés sur matières premières ainsi que par les marchés de taux et de change. Les revenus de FICC affichent ainsi une très nette progression de 25,5%. En revanche dans les financements, la division Global Banking a vu ses revenus reculer de près de 8%."Dans un contexte défavorable, les revenus de Global Banking ont été impactés par des revalorisations de positions invendues de syndication de financements à effet de levier", a expliqué la banque.

Au 30 septembre 2022, le ratio "common equity Tier 1" s'établit à 12,1%.

RBC parle d'un "bon ensemble de résultats" et note que la direction a réitéré son plan de distribution du capital pour 2022 malgré un ratio CET1 inférieur aux attentes. A 'surperformer' sur la valeur, l'analyste pense que le ralentissement potentiel est déjà pris en compte par le marché. Jefferies ('acheter') affirme pour sa part que la BNP a dépassé les attentes grâce à des revenus plus solides, des coûts en ligne et bien contenus, et des provisions légèrement meilleures qu'anticipé.