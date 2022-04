BNP Paribas : publication en vue

(Boursier.com) — Les résultats de BNP Paribas au 31 mars seront disponibles, le mardi 3 mai, à partir de 7h (heure de Paris) sur le site Internet de la société.

La retransmission en direct avec diapositives synchronisées de la conference call analystes en anglais sera accessible sur le site Internet de BNP, à partir de 14h (heure de Paris). La présentation des résultats sera accompagnée d'une présentation des composantes "Efficacité opérationnelle et technologie" et "Finance durable et RSE" du plan stratégique GTS 2025.