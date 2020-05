BNP Paribas : publication bien accueillie

BNP Paribas : publication bien accueillie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Publication rassurante pour BNP Paribas qui bondit de 5,6% à 28,6 euros en début de séance à Paris. La banque de la rue d'Antin n'a pas été épargnée par la chute des marchés financiers au premier trimestre et son coût du risque s'est envolé mais les résultats sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes de la place. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net a fondu de 33,2% à 1,28 milliard d'euros rapporté à un produit net bancaire de 10,89 MdsE (-2,3%). A l'image de la SocGen, la BNP a enregistré une forte hausse de son coût du risque au premier trimestre, ce dernier s'envolant de 85,4% à 1,4 MdE.

#BNPPResults In the 1st quarter of 2020, the Group recorded excellent business drive in the quarter impacted by an unprecedented health crisis, with gross operating income growth of 1.3%. > >➡️https://t.co/rhrT2cETK2 pic.twitter.com/gmVrv1p0MD

— BNP Paribas Group (@BNPParibas), via Twitter

Au 31 mars, le ratio "common equity Tier 1" s'élève à 12,0%, en retrait du fait notamment des effets de la crise sanitaire, mais reste bien supérieur aux exigences notifiées par la Banque Centrale Européenne

BNP Paribas, qui peut compter sur son modèle diversifié et intégré, estime l'impact de la crise sanitaire à 568 ME sur son PNB au premier trimestre et anticipe un recul de 15 à 20% de son résultat net, part du groupe, sur l'ensemble de l'exercice 2020.