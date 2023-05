BNP Paribas présente un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros au premier trimestre

(Boursier.com) — Le groupe bancaire BNP Paribas a publié un bénéfice net multiplié par plus de 2 au premier trimestre grâce à la plus-value liée à la cession de sa filiale Bank of the West. L'établissement du boulevard des Italiens indique avoir dégagé sur la période allant de janvier à mars un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, globalement en ligne avec les attentes des analystes de la place.

Les revenus du groupe ont progressé au premier trimestre de 1,4%, tandis que le coût du risque qui mesure le niveau de provisionnement pour mauvaises créances a baissé de 1,4%.

BNP Paribas précise que ses comptes trimestriels intègrent une plus-value de 2,95 milliards d'euros liée à la cession de Bank of the West.

Dans ses activités de marchés, BNP Paribas a vu ses revenus grimper de 9% sur les taux, les devises et matières premières. Ils ont en revanche reculé de 19,5% sur les actions.