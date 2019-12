BNP Paribas pourrait supprimer 250 emplois en Suisse

BNP Paribas pourrait supprimer 250 emplois en Suisse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Suisse n'est pas épargnée par les effets du ralentissement de la croissance mondiale, les taux bas voire négatifs et le développement de la numérisation. Dans ce contexte, BNP Paribas pourrait supprimer 250 emplois sur les près de 1.400 personnes qu'elle emploie dans le pays. Le back comme le front office seraient concernés, ainsi que des postes opérationnels. La plupart des emplois visés seraient situés à Genève. Les consultations avec les employés commencent aujourd'hui et se termineront le 14 janvier, a précisé la banque. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une initiative de transformation plus large de l'entreprise et vise à permettre à la branche suisse d'accroître sa rentabilité.