BNP Paribas obtient une licence pour fournir des services de conservation de titres aux investisseurs étrangers en Chine

(Boursier.com) — BNP Paribas China Limited a annoncé avoir obtenu une licence bancaire lui permettant de fournir des services de conservation de titres dans le cadre du programme d'accès des investisseurs étrangers qualifiés (Qualified Foreign Investor "QFI") aux marchés financiers chinois. La licence prend effet immédiatement.

La licence China QFI Custodian étend l'offre de BNP Paribas, qui peut désormais accompagner directement les investisseurs institutionnels étrangers sur tous les dispositifs d'accès aux marchés actions et obligations chinois, en plus de leur fournir une gamme complète de services de change.

BNP Paribas China Limited a été l'une des premières banques étrangères à se voir accorder une licence d'agent de règlement d'obligations pour le Marché obligataire interbancaire chinois (CIBM) en 2016. BNP Paribas Securities Services Hong Kong permet également, via un compte spécial ségrégué, la participation aux dispositifs Stock Connect en Chine, ainsi qu'au programme Bond Connect par le biais de son appartenance à la Central Moneymarkets Unit (CMU) de l'Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA).

CG Lai, Directeur Général de BNP Paribas China Limited, a déclaré : "Cette nouvelle licence QFI étend notre offre de produits transfrontaliers et contribuera à attirer encore davantage d'investissements étrangers sur les marchés obligations et actions chinois, qui deviennent des marchés de première importance au niveau mondial. BNP Paribas est l'une des banques étrangères les mieux positionnées pour soutenir les investisseurs institutionnels sur le marché chinois."

Philippe Kerdoncuff, Responsable Chine de BNP Paribas Securities Services, a commenté : "Avec l'assouplissement des restrictions aux investissements étrangers sur les marchés chinois, nous nous attendons à un regain d'intérêt important de la part des investisseurs institutionnels internationaux. De plus, l'obtention de cette licence intervient peu après le retrait des quotas et l'élargissement des possibilités d'investissement dans le cadre du programme QFI. Il s'agit donc d'une période remplie d'opportunités pour les conservateurs de titres sur le marché intérieur chinois."

BNP Paribas Securities Services propose une offre globale et multi-locale, soutenue par un réseau propriétaire de 27 marchés et une couverture mondiale de plus de 90 marchés.