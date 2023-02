BNP Paribas n'est pas intéressé par Orange Bank, le gros plan de rachat d'actions dope le titre

(Boursier.com) — BNP Paribas profite de sa publication annuelle pour démentir tout intérêt pour Orange Bank. "Nous avons déjà indiqué à plusieurs occasions que nous ne sommes pas intéressés par l'acquisition d'une participation ou une possible acquisition d'Orange Bank", a fait savoir Jean-Laurent Bonnafé, lors d'une conférence de presse téléphonique suivant la présentation des comptes 2022 de la banque. Le quotidien 'Les Echos' affirmait la semaine passée que BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudiaient toutes les trois un possible rachat de la banque en ligne de l'opérateur télécoms, "en vue de remettre une offre définitive aux alentours de début mars".

Le titre de l'établissement de la rue d'Antin progresse de 1,5% à 61,7 euros après que le management eut relevé plusieurs objectifs financiers à horizon 2025 et annoncé prévoir un plan de rachats d'actions de cinq milliards d'euros à la suite de la cession de la filiale américaine Bank of the West.

RBC ('neutre') affirme que les résultats du 4ème trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes en raison de coûts plus élevés. Le Credit Suisse ('surperformance') note lui que les prévisions de BPA sont bien au-dessus du consensus. Jefferies ('achat') qualifie les résultats du 4ème trimestre de "peu excitants". "Pour nous, le point culminant des résultats d'aujourd'hui, plus que la performance du quatrième trimestre, concerne les plans de distribution ainsi que les objectifs mis à jour pour 2025, qui, selon nous, soutiendront l'action".