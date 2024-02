BNP Paribas : les brokers ont acté les déceptions récentes

(Boursier.com) — BNP Paribas recule encore de 0,9% à 54,30 euros ce jeudi après avoir chuté dernièrement dans la foulée de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre... Le titre accuse ainsi une baisse de 12% depuis le 1er janvier.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley est à 'pondération de marché' sur BNP Paribas avec un objectif ramené de 76 à 70 euros. Citigroup reste lui à l'achat sur BNP Paribas avec un cours cible ajusté à 68 euros et Goldman Sachs est neutre avec un objectif de 74,70 euros. RBC Capital était lui resté à 'surperformance' mais avec un objectif de cours ajusté de 82 à 77 euros. La SG reste aussi à l'achat mais avec une cible abaissée à 72 euros...

La banque a été particulièrement pénalisée par une série de charges exceptionnelles et un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial.

Sur les trois derniers mois de 2023, l'établissement financier a vu son résultat net part du groupe chuter de 50% à 1,07 milliard d'euros, contre 2 MdsE de consensus, pour un produit net bancaire en légère progression de 0,1% à 10,9 milliards d'euros (11,45 MdsE de consensus).

Les revenus de CIB ont reculé de 2,6% à 3,74 MdsE (3,82 MdsE attendus) et ceux de Global Markets sont ressortis en baisse de 5,5% à périmètre et change constants en lien avec une activité des clients plus normalisée. Les revenus issus du trading actions et des services de prime brokerage ont bondi de 69% à 658 ME tandis que ceux issus du trading de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières ont chuté de 32%.

Les provisions ont grimpé de 39% pour atteindre 972 millions d'euros, le prêteur ayant dû mettre de l'argent de côté pour couvrir les risques liés aux prêts non performants. Enfin, le ratio Common equity Tier 1 s'établit à 13,2%, contre 13,3% de consensus.

Provisions en question

L'écart des résultats de BNP avec les prévisions s'explique en partie par la constitution d'une provision de 645 ME pour couvrir des "charges nettes pour risque sur instruments financiers", la moitié ce montant correspondant à un litige de longue date portant sur des prêts hypothécaires en Pologne.

Malgré tout, la banque compte bien choyer ses actionnaires : Le Conseil d'administration proposera ainsi à l'Assemblée Générale du 14 mai 2024 de verser un dividende de 4,60 euros, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat distribuable de 2023. Le retour à l'actionnaire sera porté à 60% du résultat distribuable de 2023 avec le lancement prévu d'un programme de rachat d'actions de 1,05 milliard d'euros en 2024.

Fort de son modèle diversifié, BNP Paribas devrait continuer de croître plus vite que son économie sous-jacente et de gagner des parts de marché, compensant ainsi la dégradation désormais plus marquée de l'environnement économique par rapport au scénario économique de référence... Néanmoins, différentes décisions d'autorités publiques (réserves obligatoires de la BCE, taxe bancaire belge, bons émis par l'Etat Belge) ont marqué 2023. Prises ensemble, elles ont comme effet de ramener le ROTE à horizon 2025 dans l'intervalle de 11,5% à 12%, contre un objectif précédent d'environ 12%. Le groupe a également réduit son objectif de taux de croissance annuel moyen du résultat net part du groupe sur la période 2022-2025 à environ 8%, contre plus de 9% précédemment...