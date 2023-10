BNP Paribas : les analystes refont le point après les comptes

(Boursier.com) — BNP Paribas reprend 1% à 55,30 euros ce vendredi, après une publication trimestrielle mitigée hier et une journée boursière sous tension. Sur les trois mois clos fin septembre, le géant bancaire a vu son résultat net part du groupe reculer de 4% à 2,66 milliards d'euros pour un produit net bancaire en hausse de 4% à 11,58 MdsE.

La division "Global markets", qui rassemble les services de trading, a accusé un repli de 9% de ses revenus au troisième trimestre, sous l'effet d'une baisse de près de 14,3% de l'activité taux, devises et matières premières (FICC). L'activité trading de BNP a bénéficié pendant plusieurs trimestres de la forte volatilité observée sur les marchés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe suit désormais la même tendance que ses concurrents, qui ont enregistré une forte baisse de leurs revenus tirés de la demande en instruments de couverture contre les risques de change et de taux.

Ce recul a été contrebalancé par la bonne performance de l'activité "Global banking", qui comprend les émissions obligataires, les prêts syndiqués et la gestion de trésorerie, dont les revenus progressent d'environ 20%. Le coût du risque s'est établi à 734 millions d'euros, contre 815 ME attendus par les analystes.

Pas si mal..

BNP Paribas, qui a confirmé son objectif d'atteindre 12% de rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) en 2025, a également déclaré avoir réalisé 85% de son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros en 2023.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste 'neutre' sur BNP Paribas, mais avec un objectif qui passe de 70 à 74 euros. Citi ('acheter') évoquait pour sa part une 'solide progression globale de la rentabilité par rapport à l'objectif 2025' et s'attend à un léger ajustement du consensus... RBC ('surperformer') considère les résultats comme solides avec des tendances mitigées dans les divisions tandis que KBW ('performance de marché') ne s'attend pas à ce que le consensus change beaucoup après les résultats... Jefferies ('acheter') estime que le CET1 est légèrement supérieur aux attentes mais que la faiblesse de la banque de détail, notamment en France et en Italie, est négative.

Enfin, pour 'Bloomberg Intelligence', le solide rapport trimestriel de BNP Paribas, dépassant légèrement les estimations sur les revenus, les dépenses et le coût du risque, confirme la position du prêteur en tant que bastion de sécurité parmi les banques européennes en période de volatilité...