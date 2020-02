BNP Paribas Leasing Solutions et Esaote concluent un partenariat international

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d'équipements, et Esaote, l'un des premiers fabricants mondiaux de systèmes de diagnostic médical, annoncent la signature d'un partenariat international. Les solutions de financement proposées par BNP Paribas Leasing Solutions permettront aux clients d'Esaote d'accéder plus facilement à leurs équipements innovants.



Basée à Gênes, Esaote travaille avec les équipes italiennes de BNP Paribas Leasing Solutions depuis 2008. Compte tenu du partenariat historique solide dans ce pays, ils ont décidé de l'étendre à 19 pays -dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni- dans lesquels ils opèrent pour servir leurs clients dans ces zones géographiques, mais aussi là où ils ont un modèle de vente indirecte. BNP Paribas Leasing Solutions devient donc le partenaire financier stratégique de leurs revendeurs locaux agréés, leur fournissant différentes solutions de financement tels que le crédit-bail ou la location.

Ces solutions faciliteront l'accès aux équipements biomédicaux développés, fabriqués et distribués par Esaote, en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic.