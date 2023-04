BNP Paribas : le Crédit Mutuel reprendrait l'activité de crédit à la consommation en Hongrie

(Boursier.com) — Après la République tchèque, la Hongrie ? Quelques jours après avoir rapporté que BNP Paribas était en pourparlers avancés avec Erste Group Bank pour lui céder son activité de crédit à la consommation en République tchèque, 'Bloomberg' croit savoir que la banque française pourrait céder cette même activité en Hongrie. Selon les sources de l'agence, le Crédit Mutuel négocierait le rachat de Magyar Cetelem Bank ZRT via sa branche Cofidis. Les pourparlers entre les deux banques sont en cours et pourraient encore échouer. L'unité hongroise compte quelque 300 collaborateurs et entre 300.000 et 400.000 clients.

Cette transaction entrerait dans le cadre de la restructuration de la branche de crédit à la consommation de la BNP alors que la détérioration des perspectives économiques et l'inflation galopante pèsent sur la rentabilité de l'activité.