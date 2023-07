BNP Paribas : le contrôle des coûts et la baisse du risque rassurent, le titre en profite

(Boursier.com) — BNP Paribas progresse vivement à la mi-journée (+3,4% à 60,1 euros), les opérateurs saluant le contrôle strict des coûts et la baisse des provisions pour créances douteuses au deuxième trimestre qui ont permis de compenser la faiblesse de l'activité dans la banque d'investissement et de financement. La banque de la rue d'Antin a enregistré sur les trois mois clos fin juin un bénéfice net de 2,81 milliards d'euros, en baisse de 4,9% (en raison d'importants éléments exceptionnels) mais supérieur aux 2,49 MdsE attendus par les analystes, pour un produit net bancaire de 11,4 milliards d'euros, en repli de 1,5% mais également au-dessus des attentes. Le coût du risque a reculé de 9,1% à 689 millions d'euros, contre un consensus de 817 ME.

La BFI a enregistré une baisse de ses revenus de 2,3% sur la période à 4 MdsE, affectée par une forte baisse des revenus de FICC (point fort historique de la BNP), en chute de 18,4%, tandis que ceux de sa branche Equity et Prime Services ont baissé de 3%. Le chiffre d'affaires des activités de "global banking" au sein de la banque d'investissement, qui comprennent les émissions obligataires, les prêts syndiqués et la gestion de trésorerie, a en revanche bondi de 17,5% au deuxième trimestre à périmètre et change constants.

BNP Paribas a par ailleurs confirmé que son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros se déroulerait comme prévu, ajoutant que la deuxième tranche de 2,5 milliards d'euros avait été approuvée et serait lancée dès le début du mois d'août.

"Nous considérons cela comme un bon ensemble de résultats", indiquent les analystes de Keefe Bruyette & Woods. "La performance des coûts a été particulièrement impressionnante". "Une amélioration du contrôle des coûts est rare et rassurante quant à l'attention portée par BNP à ce sujet dans un contexte d'inflation élevée", ajoute RBC.