BNP Paribas : Le bénéfice net atteint 2,11 MdsE au premier trimestre

(Boursier.com) — Le bénéfice net de BNP Paribas a atteint 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, avec des revenus en hausse de 11,7% et un coût du risque en repli de 49,1%. Les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont grimpé de 47,9%, tandis que ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%.

BNP Paribas confirme ses objectifs financiers annoncés dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, en dépit de l'impact macroéconomique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des pressions inflationnistes internationales.

Le groupe avait annoncé en février dernier cibler un taux de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à l'horizon 2025, contre 50% auparavant, avec un objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 11%, contre 10% l'année précédente.