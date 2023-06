BNP Paribas lance un assistant virtuel de nouvelle génération reposant sur l'IA au sein de son Métier Securities Services

(Boursier.com) — Le Métier Securities Services de BNP Paribas annonce aujourd'hui le lancement de son assistant virtuel, NOA (NextGen Online Assistant), sur son portail de services client NeoLink. NOA tire parti de la technologie cognitive d'Amelia, un acteur de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) conversationnelle d'entreprise.

Grâce à l'apprentissage automatique pour la reconnaissance du contexte d'Amelia, NOA aide les clients à trouver rapidement et efficacement les informations dont ils ont besoin. NOA a été spécifiquement entraîné pour l'environnement des services Titres et pour interagir avec les systèmes sous-jacents de la banque, en tirant parti d'un ensemble d'interfaces de programme d'application (API), afin de garantir fiabilité et évolutivité.

NOA est disponible sur NeoLink, le portail client principal de Securities Services, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Dans le cadre de ce lancement initial, l'agent virtuel est en mesure de répondre à des questions sur les activités de conservation, y compris des informations de règlement-livraison, de gestion du cash et de marché. Après cette première phase, les fonctionnalités de NOA seront étendues à d'autres applications de conservation pour soutenir les clients tout au long du cycle d'investissement. NOA est disponible en français et en anglais.

Dans le cadre de son déploiement progressif, NOA est d'ores et déjà disponible sur NeoLink pour les clients basés au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Jersey, en Irlande, en Colombie et au Brésil, et sera déployé dans des pays supplémentaires au cours de l'année.

Philippe Ruault, Head of Data and Digital Transformation, Securities Services chez BNP Paribas, a déclaré : "NOA offre aux clients une nouvelle expérience personnalisée, qui leur permet d'accéder aux informations et aux services quand et où ils en ont besoin. En donnant à toute heure à nos clients un accès instantané à leurs données, NOA les aide à gagner du temps et à se concentrer sur leur coeur de métier."