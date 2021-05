BNP Paribas : la nouvelle organisation prend effet

(Boursier.com) — La nouvelle organisation du Groupe BNP Paribas, annoncée le 5 février 2021, prend effet suite à l'Assemblée Générale de la banque. Comme annoncé à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, BNP Paribas a souhaité "adapter son organisation et faire évoluer son équipe de direction, tout en poursuivant la féminisation de ses instances dirigeantes". Ces dispositions ont pris effet au lendemain de l'Assemblée Générale du groupe, ce 19 mai.

Pour répondre aux nouveaux enjeux humains, technologiques et commerciaux, dans une période où les attentes des clients, des investisseurs, des collaborateurs et de la société civile évoluent à un rythme accéléré, le groupe fait donc évoluer son organisation et son équipe de direction. Ces évolutions permettront de répondre à plusieurs priorités majeures, s'inscrivant dans la perspective du futur plan stratégique 2022-2025 de BNP Paribas. Il s'agit, selon BNP Paribas, de maximiser les synergies et l'efficacité entre tous ses métiers Retail, d'accélérer son développement dans les domaines de l'épargne et de l'investissement, d'amplifier la dynamique de croissance de l'activité des clientèles corporate et institutionnelles, et de poursuivre le renforcement du dispositif industriel.

BNP Paribas a ainsi fait évoluer le périmètre de ses pôles opérationnels et la composition de son Comité Exécutif. Thierry Laborde est nommé Directeur Général Délégué et prend la responsabilité d'un nouveau pôle 'Retail Banking', qui réunit les activités de Retail du Groupe : les métiers de Domestic Markets, International Retail Banking et BNP Paribas Personal Finance. Yann Gérardin est nommé Directeur Général Délégué et conserve la responsabilité du pôle CIB. Renaud Dumora est nommé Directeur Général Adjoint et prend la responsabilité d'un nouveau pôle 'Investment & Protection Services' qui comprend BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Real Estate. Laurent David est nommé Directeur Général Adjoint, Chief Operating Officer, en charge de l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des processus du Groupe et supervisera les systèmes d'information, l'immobilier d'exploitation, les achats ainsi que le consulting interne.

Plusieurs nominations sont annoncées au sein du Comité Exécutif du Groupe, avec Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance, Elena Goitini, Administratrice Déléguée de BNL, Pauline Leclerc-Glorieux, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Cardif, Yannick Jung, Responsable de CIB Global Banking EMEA, Olivier Osty, Responsable de CIB Global Markets, Bernard Gavgani, Directeur des Systèmes d'Information, et enfin Lars Machenil, Directeur Financier. Avec ces nominations, la proportion de femmes au Comité Exécutif s'établit désormais à un tiers. BNP Paribas a par ailleurs pris l'engagement d'avoir, d'ici 2025, au moins 40% de femmes au Comité Exécutif comme au G100 (collectif des 100 principaux dirigeants du Groupe).