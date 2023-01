BNP Paribas : la branche 'Personal Finance' continue à faire parler

(Boursier.com) — La restructuration de la branche de crédit à la consommation de BNP Paribas se précise. Quelques jours après que 'Bloomberg' eut révélé que la banque réfléchissait à une réorganisation de sa division face à la détérioration des perspectives économiques et l'inflation galopante, la société du boulevard Haussmann pourrait sortir de cette activité sur plusieurs marchés émergents, croit savoir l'agence. Citant des personnes proches de l'établissement, 'Bloomberg' précise que le plus grand prêteur d'Europe explore diverses options pour ses activités de finances personnelles en Afrique du Sud et en Europe de l'Est. La banque pourrait également arrêter certaines de ses opérations scandinaves de crédit à la consommation.

La division BNP Paribas Personal Finance est importante pour la BNP dans la mesure où elle représente environ 11% des revenus totaux de la banque. Elle emploie 20.000 personnes dans une trentaine de pays, dont le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine et la majeure partie de l'Europe. Elle accorde des prêts à plus de 20 millions de clients via ses propres marques, telles que Cetelem ou Consors Finanz, ainsi que par le biais de partenariats avec des détaillants, des constructeurs automobiles ou d'autres institutions financières.

Alors que les marges de crédit à la consommation peuvent être lucratives, la baisse de la qualité des actifs devient une préoccupation car les consommateurs ont du mal à rembourser leurs dettes et les banques sont de plus en plus réticentes à accorder de nouveaux prêts.