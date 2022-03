BNP Paribas : l'ambiance retombe

(Boursier.com) — BNP Paribas reperd 0,8% ce vendredi, à 52,60 euros, avec le reste du marché qui retombe au rythme de la remontée des cours des matières premières, pétrole en tête, malgré l'avis de la Société Générale qui est repassée à l'achat sur le dossier en ciblant un cours de 67 euros. HSBC avait déjà auparavant ajusté son cours cible de 81 à 67 euros pour tenir compte du nouvel environnement financier international. Le Crédit Suisse avait ajusté quant à lui son objectif à 62 euros et UBS avait revu sa copie à la suite de la publication des résultats annuels de la banque et alors que l'environnement de marché a profondément changé avec la guerre en Ukraine... Le broker a abaissé ses prévisions de bpa 2022/23/24 de 7%/5%/1% sur un coût du risque plus élevé, une croissance des prêts à court terme plus faible, ainsi qu'une baisse des revenus liés aux actifs sous gestion dans un environnement caractérisé par une forte volatilité, des perspectives macroéconomiques très incertaines et des effets d'entraînement potentiels inconnus liés à la perturbation des flux commerciaux et de paiement entre la Russie et le reste du monde.

En conséquence, l'objectif de cours a été ajusté à 60 euros. Compte tenu du niveau de valorisation (0,6x P/TNAV), le courtier estime néanmoins que les évolutions négatives potentielles significatives ont déjà été "pricées" par le marché et réitère ainsi son avis à l'achat'.