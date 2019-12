BNP Paribas Immobilier : du nouveau !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Immobilier et Emerige viennent de signer une VEFA avec CDC Investissement Immobilier (agisant pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations) et Allianz Real Estate (agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz), pour les immeubles V2 et V3.

Situés à Saint-Ouen-sur-Seine (93), ZAC des Docks, dans un environnement tertiaire en plein essor, V2 et V3, d'une surface utile totale de 57.000 m(2), sont des bâtiments techniquement très performants, qui privilégient le bien-être et le confort durable de ses usagers.