BNP Paribas : Floa Bank et Orange Bank dans le viseur ?

(Boursier.com) — BNP Paribas serait en lice pour reprendre Floa Bank. L'établissement de la rue d'Antin doit déposer ce lundi une offre pour racheter au moins 50% de l'ancienne Banque Casino, croit savoir 'Les Echos'. Le quotidien précise que la BNP fait face à la concurrence de La Banque Postale sur ce dossier alors que l'Espagnol Santander ne serait plus dans la course. L'opération pourrait rapporter plus de 200 ME à Casino et au Credit Mutuel qui se partagent la propriété de Floa Bank.

Très active en ce début d'année, BNP Paribas aurait également un intérêt pour Orange Bank. 'Les Echos' affirme que le groupe "doit remettre dans les tout prochains jours une offre indicative" sur la filiale de l'opérateur télécoms et ses 1,2 million de clients. Lancée en 2017, Orange Bank est confrontée à une vive concurrence et accumule les pertes. Sur ce dossier, la BNP pourrait devoir affronter Boursorama (Société Générale) alors que le Credit Agricole ne serait pas intéressé.