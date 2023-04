BNP Paribas étend son partenariat avec Worldline pour réduire la fraude au prélèvement SEPA

(Boursier.com) — BNP Paribas Cash Management a choisi Worldline, leader mondial des services de paiement, pour l'aider à réduire la fraude au prélèvement SEPA. BNP Paribas a adopté la solution Worldline associant signature électronique des mandats et validation des comptes grâce à l'Open Banking, en Allemagne, Italie et en France. D'autres pays suivront prochainement.

Le prélèvement SEPA est un système de paiement automatisé qui permet de régler des factures ponctuelles ou récurrentes dans l'espace unique de paiements en euros (Single Euro Payments Area ou "SEPA") au moyen d'un mandat de prélèvement signé.

'EasyCollect'

Afin de prévenir le risque de fraude par usurpation d'IBAN pendant la procédure de signature du mandat, qui représente plus de 60% des fraudes au prélèvement SEPA ces dernières années, BNP Paribas Cash Management est la première banque à adopter la solution Worldline de validation des comptes pour son produit existant en marque blanche nommé 'EasyCollect'. C'est un avantage de premier plan pour BNP Paribas et définit ce qui sera une nouvelle norme pour la sécurisation des prélèvements SEPA.

En associant la signature numérique des mandats SEPA à la validation des comptes fondée sur l'Open Banking, Worldline étoffe sa gamme de solutions pour les prélèvements SEPA, et propose une extension innovante qui recourt à l'authentification forte du payeur et offre un niveau de sécurité élevé éliminant tout risque d'usurpation d'IBAN lors de la procédure de signature du mandat.

"Cette solution de paiement, sécurisée et à faible risque, profitera non seulement aux entreprises et aux commerçants, mais également aux consommateurs qui bénéficieront d'une meilleure expérience utilisateur" commente l'établissement.

Bruno Mellado, responsable mondial des paiements et encaissements chez BNP Paribas, a déclaré : "Nous étions à la recherche d'une solution innovante pour réduire la fraude à l'IBAN lors des prélèvements SEPA. Nous l'avons trouvée avec la nouvelle fonction de validation des comptes de la gamme SEPA de Worldline, qui s'appuie sur les technologies les plus innovantes via les opportunités de l'Open Banking. Son intégration à notre solution de prélèvements SEPA EasyCollect réduira le risque de fraude tout en fidélisant davantage nos clients, ce qui constitue un progrès considérable tant pour notre clientèle que pour leurs propres clients".

Alessandro Baroni, Responsable des Services financiers chez Worldline a ajouté : "Déjà au premier rang des prestataires de services d'Open Banking, nous travaillons sans cesse chez Worldline à l'élaboration de solutions innovantes pour aider nos clients à se développer et améliorer leur offre. Nous entendons poursuivre notre partenariat de long terme avec BNP Paribas Cash Management, et continuer à proposer de nouveaux produits et initiatives".