BNP Paribas et Orange signent plusieurs accords concernant Orange Bank

(Boursier.com) — Entrés en négociation exclusive en juin 2023, Orange et BNP Paribas annoncent la signature de plusieurs accords qui permettront à la banque de mettre la main sur les clients d'Orange Bank qui n'aura jamais réussi à percer sur le marché hexagonal. En France, Hello bank!, la banque mobile de BNP Paribas, propose aux clients d'Orange Bank une offre exclusive et met à leur disposition un parcours simplifié et un accompagnement dédié pour bénéficier de ses offres de banque au quotidien et de sa gamme complète de solutions (épargne, crédits, assurance, bourse, cashback).

Orange Bank et BNP Paribas Personal Finance, au travers de sa marque Cetelem, ont conclu un accord commercial pour assurer une solution de continuité aux clients d'Orange Bank en Espagne. Les deux entités collaboreront pour accompagner les clients tout au long de leur transition, courant 2024, vers les solutions bancaires digitales de Cetelem.

Que ce soit en France ou en Espagne, les clients peuvent toujours utiliser les comptes et services bancaires jusqu'à réception d'une communication personnalisée d'Orange Bank leur indiquant les prochaines étapes à venir. Orange et BNP Paribas Personal Finance collaborent sur la mise en place d'une nouvelle solution de crédit pour le financement des terminaux mobiles.

"Ce projet participe à la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future pour consolider notre leadership sur notre coeur de métiers", précise Christel Heydemann Directrice Générale du Groupe Orange. Nous nous réjouissons de travailler avec BNP Paribas, première banque de l'Union Européenne, pour sécuriser auprès de nos clients un parcours et une offre dédiés, portés par deux groupes de confiance".

"Nous nous réjouissons d'avoir conclu ces accords avec le groupe Orange dont nous sommes partenaires de longue date et avec qui nous partageons la même exigence au service des clients. Nos équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour apporter une transition simple et fluide aux clients d'Orange Bank en France et en Espagne qui pourront bénéficier de l'ensemble des services du groupe BNP Paribas. Cette collaboration renforcée avec le groupe Orange marque une nouvelle étape que nous sommes heureux de mener à leur côté", déclare Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas.