BNP Paribas et Groupe BEI lancent une opération de titrisation pour accompagner les PME et ETI françaises

(Boursier.com) — Pour la 3e fois depuis 2017, le groupe BEI constitué de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement (FEI) et BNP Paribas lancent une opération de titrisation synthétique pour accompagner les entreprises françaises. Cette opération consiste en une garantie du groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts accordées par BNP Paribas à des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises.

Cette garantie de crédit permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à ce portefeuille et de déployer 475 millions d'euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France au cours des deux prochaines années.

Ces nouveaux financements pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux. Grâce à une rétrocession accordée par la BEI, les bénéficiaires auront accès à des conditions financières bonifiées et plus favorables.