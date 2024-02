BNP Paribas et EDF signent un partenariat pour accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique

(Boursier.com) — Marguerite Bérard (Directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas) et Marc Benayoun (Directeur Exécutif en charge du Pôle Clients, Services et Territoires d'EDF) ont signé le 19 février 2024 un partenariat pour proposer des solutions de rénovation énergétique aux clients de BNP Paribas.

A travers ce partenariat, les conseillers bancaires sensibiliseront leurs clients à l'intérêt de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour réduire leur facture d'énergie, améliorer le confort de leur logement et faire évoluer leur DPE. Ils les aideront à identifier les travaux à réaliser dans leur logement grâce au simulateur proposé par IZI by EDF, la marque de service grand public d'EDF. IZI by EDF orientera ensuite les clients vers la solution la plus adaptée, de l'installation d'une pompe à chaleur jusqu'à une rénovation globale comprenant notamment l'isolation, le changement des ouvrants et l'installation d'un système de chauffage performant. IZI by EDF accompagnera les clients dans leurs démarches et mandatera des professionnels locaux et certifiés RGE pour la réalisation des travaux. Chaque chantier sera contrôlé par les experts d'IZI by EDF et fera l'objet d'un nouveau DPE qui permettra de confirmer les résultats des travaux.

Les aides financières (MaPrimeRénov', Certificats d'économie d'énergie, aides gouvernementales), auxquelles les clients seraient éligibles, seront directement déduites du devis par IZI by EDF, et le reste à charge du projet pourra être financé via un prêt avec un taux allant de 0% à 2,82% grâce à Domofinance, spécialiste du financement des projets de rénovation énergétique.

Ce partenariat démarrera par une phase de test dans 80 agences des régions Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes dès le mois d'avril 2024, avant d'être étendu à l'ensemble du territoire à l'automne 2024.