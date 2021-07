BNP Paribas et Crédit Mutuel concluent un partenariat dans la télésurveillance

BNP Paribas et Crédit Mutuel concluent un partenariat dans la télésurveillance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Mutuel et BNP Paribas ont conclu, le 8 juillet, un accord de partenariat de long terme portant sur l'acquisition par Euro Protection Surveillance (marque Homiris), filiale de télésurveillance du Crédit Mutuel, de 100% des titres de Protection 24, filiale de télésurveillance de BNP Paribas.

A cette occasion, BNP Paribas entre au capital d'Euro Protection Surveillance (EPS) en tant qu'actionnaire minoritaire.

Cet accord porte également sur la mise en place d'un accord de distribution de long terme permettant à BNP Paribas de proposer les offres Homiris d'EPS à ses clients en France et en Belgique, via sa filiale BNP Paribas Fortis.

Ce partenariat stratégique et industriel consolide la position d'EPS en tant que leader du marché de la télésurveillance en France avec un parc de près de 600.000 abonnés. Il permettra, grâce aux compétences et aux ressources des deux sociétés EPS et Protection 24, à la puissance en France des réseaux Crédit Mutuel, CIC, BNP Paribas et en Belgique des réseaux Beobank et BNP Paribas Fortis, de poursuivre un développement important sur le marché de la Télésurveillance, en proposant des offres toujours plus compétitives.