BNP Paribas et Allfunds annoncent la finalisation de leur accord stratégique

BNP Paribas et Allfunds annoncent la finalisation de leur accord stratégique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas et Allfunds, leader mondial indépendant de la 'wealth technology', ont annoncé la finalisation de leur accord stratégique visant à créer des services de distribution de fonds de nouvelle génération.

Dans le cadre de ce partenariat, BNP Paribas Securities Services, leader mondial en matière de banque dépositaire et de services aux fonds, offrira à ses clients un accès à plus de 2.000 gestionnaires de fonds et 100.000 fonds ainsi qu'une gamme de services analytiques de nouvelle génération depuis sa nouvelle plateforme Fund@ccess, qui sera alimentée par Allfunds. L'intégration des processus d'investissement entre les deux entreprises permettra également aux clients de bénéficier d'une efficacité opérationnelle accrue.

De plus, BNP Paribas confiera à Allfunds la gestion de ses contrats de distribution des fonds d'investissement tiers distribués pour le compte des entités de banque de détail, de gestion de patrimoine, d'assurance et de gestion d'actifs du Groupe BNP Paribas.

Dans le cadre de cet accord, environ 250 collaborateurs de BNP Paribas Securities Services ont rejoint Allfunds, principalement en Pologne et en Italie, afin de contribuer à son expansion.

BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management détiennent désormais ensemble une participation stratégique de 22,5% dans Allfunds.

Patrick Colle, Directeur Général de BNP Paribas Securities Services, a commenté : "C'est un grand plaisir pour nous d'annoncer la finalisation de notre accord avec Allfunds. Ce partenariat va nous permettre de créer un leader dans le domaine la distribution de fonds, de donner accès à nos clients à une vaste gamme d'investissements et de simplifier les processus opérationnels pour une efficacité accrue. Notre ambition est de créer une nouvelle gamme de services permettant à nos clients de saisir de nouvelles opportunités d'investissement et d'améliorer le suivi de leurs opérations."

Juan Alcaraz, Directeur Général d'Allfunds, a commenté : "Nous apprécions l'expertise que BNP Paribas Securities Services apporte à Allfunds. En combinant le modèle d'une banque dépositaire de premier plan à l'amplitude et à la valeur ajoutée de notre plateforme de distribution de fonds, nous offrirons une suite complète de services, unique sur le marché et inégalée tant par sa portée que par son efficacité, pour le bénéfice de nos clients."